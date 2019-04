Virgil van Dijk maakt kans op fraaie prijs in Engeland

Virgil van Dijk maakt kans op een mooie individuele prijs. Hij is één van de zes genomineerden voor de PFA Player of the Year. Die onderscheiding kun je winnen op basis van de stemmen van leden van de Engelse spelersvakbond. Het is de individuele prijs met het hoogste aanzien in Engeland.

Naast de verdediger van Liverpool is ook zijn ploeggenoot Sadio Mané genomineerd, daarnaast maken ook de Manchester City-spelers Bernardo Silva, Raheem Sterling en Sergio Aguero en Chelsea-ster Eden Hazard kans op de prijs. Op zondag 28 april is de uitreiking.

Van Dijk kan de opvolger worden van ploeggenoot Mohamed Salah, de Egyptenaar werd vorig jaar uitgeroepen tot beste speler van het jaar. De Bredanaar kan de vierde Nederlander worden die uitgeroepen wordt tot Speler van het Jaar in Engeland. Ruud van Nistelrooy won de prijs in zijn tijd als speler van Manchester United, in 2002 pakte de Geffenaar die prijs. Ook Dennis Bergkamp (1998) en Robin van Persie (2012) hadden die eer.

Favoriet voor prijs

Van Dijk wordt samen met Sterling gezien als grootste kanshebber voor de eretitel. Alan Shearer, nu analist voor de BBC, ziet de aanvoerder van het Nederlands elftal als beste speler van het seizoen. "Verdedigend is Liverpool veel sterker dan andere jaren. Alisson is goed in de goal, maar Van Dijk heeft het grote verschil gemaakt. Hij is altijd dominant geweest, ongeacht de situatie of de tegenstander."

Voormalig verdediger Martin Keown is ook lovend over Van Dijk. "Ik ben gewoon blij dat hij niet naar Manchester City is gegaan, dan zouden we nu namelijk geen briljante titelstrijd hebben gehad."

"Normaal gesproken zie ik graag creatieve spelers dit soort prijzen winnen. Maar we moeten inzien dat Van Dijk gewoon enorm goed is geweest dit seizoen. Ik zou in shock zijn als hij de prijs niet wint", aldus Chris Waddle. De 62-voudig international krijgt vaak zijn zin, want verdedigers winnen bijna nooit. De laatste keer dat een achterhoedespeler de trofee mee naar huis mocht nemen was in 2005. Toen won John Terry.

Opmars

Van Dijk heeft de laatste jaren flinke stappen gemaakt. Hij begon zijn carrière in Breda bij amateurclub WDS '19, van daaruit maakte hij de overstap naar Willem II. In Tilburg doorliep de Bredanaar de gehele jeugdopleiding, maar van een debuut in het eerste elftal kwam het niet. Op 19-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar FC Groningen. Voor hij bij Liverpool kwam speelde hij nog voor Celtic en Southampton.

