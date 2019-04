Genieten dit paasweekend: volle terrassen en kinderen ravotten in bos

Er hangt een relaxte sfeer in de Oisterwijkse bossen en vennen. Ondanks de drukte is het toch rustig.

Mensen rijden op skelters door het bos en het terras van de Groot Speijck zit helemaal vol.

De kinderen kunnen lekker ravotten in de Oisterwijkse bossen. Natuurmonumenten heeft middenin het bos een speelnatuurpark ingericht. Zo kan je over en onderdoor de bomen klimmen en kan je kikkers vangen.

Naakt het water in

Ook bij de Piushaven in Tilburg is het zondagmiddag lekker druk. De havenmeester vertelt dat iedereen lekker aan het genieten is. Dat was zaterdag wel anders. Toen besloot iemand om naakt een duik nemen. "Dat gebeurde op twee meter afstand van mij. Dat maak je niet elke dag mee", aldus de havenmeester.

Zeilles

Op het water zijn Nienke (17) en Jolien (18) aan het zeilen. En dat is niet voor de hobby: ze zijn aan het werk. Ze zijn gestart met een zeilschool voor kinderen en dit is de eerste dag dat ze aan het werk zijn. Hun eerste leerlingen zijn tevreden: "Over het water, een beetje sturen, vind ik wel leuk", zegt de leerling van Jolien. "Het is ook wel echt heel lekker weer."