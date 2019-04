Laura verloor vriendinnen bij ongeluk, nu waarschuwt ze jongeren voor alcohol en telefoon in verkeer

De gedachten gaan terug naar 23 oktober 2013, tien over halfacht. De dag en het tijdstip staan in het geheugen gegrift van Laura. “Het was aan het einde van mijn werkdag. Ik zou samen met mijn mijn vriendinnen naar het casino gaan. Ik had me afgemeld omdat ik te moe was”, vertelt de kapster zondagmiddag in KRAAK.. “Zij gingen met z'n tweeën en toen gebeurde het ongeluk.”

Deze week werd bekend dat er vorig jaar 150 verkeersdoden in Brabant zijn gevallen. De vriendinnen van Laura reden in een auto en botsten tegen een andere auto waarvan de bestuurder te veel alcohol had gedronken. Bovendien reed hij te hard en was met zijn telefoon bezig. “Mijn moeder belde dat er een ongeluk was gebeurd en of ik oké was. Pas later op de avond werd duidelijk dat zij de slachtoffers waren. We hoorden en zagen het op tv.”

Bekijk het gesprek met Laura en lees daarna verder.



Van de club van zeven vriendinnen vielen er in één klap twee weg. “We zijn na het ongeluk bij mij thuis bij elkaar gekomen. Het gemis was meteen voelbaar. Twee mensen die je nooit meer gaat zien. We zijn de volgende ochtend naar de plek van het ongeluk gegaan. Het meest bizarre was dat een van de moeders bij de brandweer werkte. Ze had de brandende auto geblust waar haar dochter in zat. We konden alleen maar huilen.”

De dood van de twee vriendinnen hakte er flink in bij de vriendinnenclub, maar inmiddels hebben ze hun leven weer op de rit. “Ik heb er wel twee jaar voor nodig gehad, ook met therapie.”

Na de hele periode van rouw heeft Laura een volgende stap gezet. “Ik wil op scholen aan jongeren jonger dan 18 jaar gaan vertellen dat drugs, alcohol en telefoon geen optie is achter het stuur”, vertelt Laura. Dat ze dan elke keer weer het verhaal over hét ongeluk moet vertellen is geen probleem, stelt ze in KRAAK.. “Op die manier kan ik het ook verwerken.”