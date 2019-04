Brand in dennenbos in Milheeze onder controle, flink gebied verloren gegaan

MILHEEZE -

Een gebied van 200 bij 200 meter is zondagmiddag verloren gegaan bij een brand in bosgebied De Stippelberg tussen Milheeze en De Rips. Het gaat om een flink stuk dennenbos, ongeveer drie voetbalvelden groot. De brandweer rukte met flink materiaal uit. Rond kwart over zeven 's avonds werd er gestopt met blussen.