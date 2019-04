Brand in dennenbos in Milheeze onder controle, nablussen duurt nog enige tijd

Er zijn vier blusvoertuigen ingezet. Inmiddels zijn ook drie watercontainers ter plekke, die voor voldoende bluswater moeten zorgen. Er zijn nog drie andere watercontainers onderweg. De brandweer schaalde meteen op vanwege de droogte.

De brand is onder controle, de brandweer is nog wel aan het nablussen. (Foto: Dave van Hattem)

De brand brak rond drie uur uit. Rond kwart over vier meldt de brandweer dat het vuur zich niet meer zal uitbreiden. Het nablussen gaat nog wel enige tijd duren.

Rookwolken boven het bosgebied. (Foto: Danny van Schijndel/112 Nieuwsonline)



In de hele provincie is een verhoogd risico op natuurbranden. Er geldt Fase 2, wat betekent dat de brandweer extra alert is.