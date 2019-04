LIVE: Denzel Dumfries schiet PSV op voorsprong tegen ADO Den Haag

PSV weet ook deze zondagmiddag wat de missie is. Winnen in eigen huis van ADO Den Haag. Omroep Brabant houdt je hoogtepunten live voor je bij.

Tussenstand PSV - ADO Den Haag: 1-0

20. Denzel Dumfries 1-0

PSV startte aanvallend en kreeg via Luuk de Jong al in de achtste minuut een grote kans. Zwinkels wist de spits, die werd gehuldigd vanwege zijn 200ste duel in Eindhovense dienst, van scoren af te houden. Denzel Dumfries had niet veel later wel succes na een prachtige rush langs de zijlijn. Een doelpunt op karakter.

Aanloop

Eerder dit seizoen trakteerde PSV ADO op een 7-0 nederlaag. Dat was een evenaring van de grootste uitzege van PSV in de Eredivisie.

Opstelling

Donyell Malen start in de basis. De opstelling: Zoet - Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino - Rosario, Bergwijn, Sadílek - Malen, De Jong, Lozano