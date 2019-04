PSV boekt benodigde, late en benauwde zege op ADO Den Haag

PSV heeft zondag zijn plicht gedaan tegen ADO Den Haag. Overtuigend was het spel allerminst, maar in de jacht op koploper Ajax telt alleen de zege en die kwam er: 3-1.

PSV startte aanvallend en kreeg via Luuk de Jong al in de achtste minuut een grote kans. Zwinkels wist de spits, die werd gehuldigd vanwege zijn 200ste duel in Eindhovense dienst, van scoren af te houden. Denzel Dumfries had niet veel later wel succes na een prachtige rush langs de zijlijn. Een doelpunt op karakter.

Falkenburg miste vervolgens een aardige kans op de gelijkmaker, waarna het duel indutte en er in de eerste helft vrij weinig meer gebeurde. Bergwijn was met een gemiste kopbal nog het dichtst bij succes.

Nadat in de rust Joshua Brenet was gehuldigd, ging PSV moeizaam op zoek naar meer. Viergever vond nog wel De Jong, maar diens inzet werd gestopt door ADO-doelman Zwinkels. De achterban, duidelijk niet geamuseerd door het spel van PSV, scandeerde vervolgens luid en duidelijk om bankzitter Érick Gutierrez.

Ook Malen en Sadilek probeerden vervolgens hun geluk, maar Zwinkels gaf geen krimp en hield de tussenstand daarmee draaglijk. Een kwartier voor tijd kregen de PSV-supporters zelfs hun zin van trainer Van Bommel en kwam 'Guti' samen met Gakpo alsnog binnen de lijnen. De Mexicaan was meteen gevaarlijk met een afstandsschot en pal daarna bezorgde (uiteraard) Luuk de Jong PSV de 2-0 met een (uiteraard) rake kopbal.

Necid maakte het vlak voor tijd nog even spannend met de 2-1, maar het laatste woord was aan Donyell Malen. Hij knikte op aangeven van Angelino de bevrijdende 3-1 binnen.