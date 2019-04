Mitchell te Vrede hoort niets van NAC over aflopend contract: 'Hoef er dus niet over na te denken'

LEES OOK:NAC Breda heeft een wonder nodig na nederlaag bij Fortuna Sittard



Dit is wel klaar, toch?

“Het wordt zeer lastig nu. Deze moet je winnen, maar dat doe je niet. Dan wordt het wel heel lastig. Er zijn nog drie wedstrijden en ik zit vol met emotie, maar elk woord doet te kort.”

Mitchell te Vrede over aflopend contract: "Ik hoef nergens over na te denken, want ik heb nog niks van NAC gehoord."

Het is duidelijk dat er nog drie wedstrijden zijn. Maar wat is echt je gevoel?

“Het is een vooral een rollercoaster van emoties op dit moment. Teleurgesteld. Boosheid. Helemaal omdat het niet had gehoeven.”

Daar leg je misschien wel de vinger op de zere plek.

“Het is leuk en aardig om dat nu te zeggen. Telkens maar dat ‘hij had hem moeten scoren’ of ‘hij had de bal breed moeten leggen. Maar uiteindelijk koop je er niets voor.”

Je scoort weer wel, voor het eerst in 2019, maakt dat nog iets goed?

“Nee, want ook daar koop je niets voor. Ik had hier liever de winnende gemaakt of helemaal nergens bij betrokken geweest en wel gewonnen. We hadden moeten winnen, dat is belangrijker dan dat ik een goal maak.”

Jouw contract loopt af. Is het voor jou een optie om met NAC de eerste divisie in te gaan?

“Nee, want ik heb nog niks van de club gehoord. Ik zal dan verder moeten kijken. Als je niks hoort van een werkgever, hoef je er niet over na te denken. Dat is ook bij jou zo. Ik sta niet open voor de eerste divisie. Dat zeker niet. Maar nogmaals: ik heb niks gehoord van NAC, dus ik hoef nergens over na te denken op dit moment.”

