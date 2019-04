'Impressed and speechless!': Mathieu van der Poel brengt sporthelden in extase

Mathieu van der Poel heeft, laten we het voorzichtig zeggen, zondagmiddag nogal wat losgemaakt. De pas 24-jarige coureur won op fenomenale wijze de Amstel Gold Race en wordt sindsdien overladen met complimenten. En niet van de minsten.

Lance Armstong, bijvoorbeeld. De veelbesproken Amerikaan die op de fiets ook een en ander neerzette. “Zonder twijfel de beste wielerwedstrijd die ik ooit heb gezien. Gefeliciteerd!”, jubelde de Texaan.

Marianne Vos, ook al eentje met een prijzenkast van de Cauberg tot Babyloniënbroek, was ook uitgesproken. “Ik heb mijn hartslag weer onder controle na die fantastische zege van Mathieu”, aldus de veelvoudig wereldkampioene.

Afzien. Daar weet, net als Van der Poel, Jorrit Bergsma alles vanaf. Als olympisch en wereldkampioen langebaanschaatsen zat zondag overduidelijk ook aan de tv vastgeplakt. “Ongelofelijk, wat een man”, twitterde de Fries.

Thijs Zonneveld, waarschijnlijk Neerlands bekendste wielerjournalist, komt normaal gesproken prima uit zijn woorden getuige de vele stukken die hij schrijft voor het AD. Wat er zondag in zijn bovenkamer plaatsvond, lijkt verdacht veel op kortsluiting.

En het mooiste compliment? Die kwam wellicht uit de vingers van Johan Museeuw. Een man, de Leeuw van Vlaanderen, die járenlang niet was weg te denken uit de klassiekers en (onder meer) driemaal de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won. “Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Impressed, speechless and full of admiration!”