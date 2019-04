Paaspop sluit af met Ronnie Flex en recordaantal bezoekers

De zonnige 44e editie van Paaspop heeft een recordaantal bezoekers getrokken. Het festival trok de afgelopen drie dagen 90.000 mensen.

Bier vloog in het rond en shirts gingen uit

Rowwen Hèze zorgde er zondag voor dat het publiek op Paaspop aan het begin van de avond los ging. Bier vloog door de lucht en verschillende t-shirts werden uitgetrokken.

Opwarmen voor Tel Aviv

Bezoekers konden zondagavond meezingen met songfestivalhits bij Eurovision Song Contest. Zo werd er lekker meegezongen bij Ademnood.

Recordaantal bezoekers

Het mooie weer en uitbreiding van de capaciteit van het festival zorgden ervoor dat het festival zowel zaterdag als zondag uitverkocht. Hiermee werd een recordaantal van 90.000 bezoekers behaald.

In totaal stonden er 263 acts op de zeventien podia, onder wie Oscar and the Wolf, Within Temptation, Jett Rebel, Davina Michelle, Douwe Bob, Scooter en De Staat. Zondagavond is het nog de beurt aan onder anderen Passenger, 25 Years Charly Lownoise & Mental Theo en Ronnie Flex & Deuxperience.

LEES OOK: Losgaan met chauffeur Dave in zijn party-pendelbus: 'Geniaal die vent'

Camping

In totaal brachten zo'n elfduizend mensen de nacht door op de bijbehorende festivalcamping. Het festival breidde dit jaar zijn capaciteit uit met drieduizend bezoekers extra per dag.

LEES OOK: Paaspop trapt festivalseizoen af met muziek, bier en warme lentezon [FOTO'S]