Twee woningbranden in Kaatsheuvel: man met hoogwerker uit huis gehaald

KAATSHEUVEL -

De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag twee keer uitrukken voor woningbranden in Kaatsheuvel. Rond halfdrie was het raak in een appartement aan het Poorthuys. En terwijl de brandweer daar bezig was, moesten hulpdiensten ook in actie komen na een melding van een brand in een huis aan de Vossenbergselaan. Hier moest een man met een hoogwerker van de brandweer uit het huis worden gehaald.