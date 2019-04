Woningbrand in Kaatsheuvel: twee mensen uit appartement gehaald

De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag twee keer uitrukken in Kaatsheuvel. Rond halfdrie brak er brand uit in een appartement aan het Poorthuys. En terwijl de brandweer daar bezig was, moesten hulpdiensten ook in actie komen in een huis aan de Vossenbergselaan. Hier moest een man om gezondheidsredenen met een hoogwerker van de brandweer uit het huis worden gehaald.

Vanwege de ernst van de situatie aan de Vossenbergselaan landde een traumahelikopter in de buurt. Het slachtoffer is uiteindelijk met onbekend letsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Schade groot

Bij de brand aan het Poorthuys haalde de brandweer twee mensen uit het appartement. Een van de slachtoffer had veel rook ingeademd en werd daarom met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het huis is volgens omstanders groot.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

Meer woningbranden

De brandweer moest zondagnacht niet alleen in Kaatsheuvel in actie komen bij een woningbrand. Ook in Veldhoven en in Liessel was het raak. In Veldhoven overleed een bewoonster bij een brand in haar huis boven een bedrijfspand aan de Kleine Dreef.

In Liessel ging het mis in een appartementencomplex aan de Hoofdstraat. Bij deze brand raakten drie mensen gewond.