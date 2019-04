Man (64) in schouder gestoken in café terwijl hij te hulp wil schieten

Een man van 64 jaar uit Etten-Leur heeft zondagnacht een steekwond opgelopen in een café in Breda. Dit gebeurde toen hij een man wilde tegenhouden die in het café op zoek was naar zijn ex-vrouw. De verdachte, een man van 58 jaar uit Breda, is door de politie aangehouden.

De verdachte kwam rond halftwee café Flamingoos aan de Sint Janstraat in Breda binnen. Hij riep dreigende woorden in de richting van zijn ex van wie hij wist dat ze in het café was. De man had volgens de politie een mes vast.

Ex weet zich te verschuilen

Zijn ex wist zich in het café op een veilige plek te verschuilen. Toen de man uit Etten-Leur de verdachte probeerde tegen te houden, werd hij geraakt door het mes.

De man uit Etten-Leur is voor behandeling aan zijn schouder naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zit nog vast.