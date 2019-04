71-jarige vrouw om het leven gebracht, zoon (40) opgepakt

De man die zondag werd aangehouden in Eindhoven in verband met de vondst van een dode vrouw, is de zoon van het slachtoffer. Het gaat om een man van 40 jaar uit Eindhoven. Zijn moeder van 71 werd zondagmiddag in zijn appartement aan het Methusalemplein gevonden. Ze is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen.

De politie verdenkt de zoon van betrokkenheid bij de dood van zijn moeder. De zoon meldde zich zondag aan het begin van de middag op het politiebureau waar hij werd aangehouden. Op basis van de informatie van de zoon ging de politie naar zijn appartement in Eindhoven. Daar vonden agenten zijn dode moeder.

Wat zich precies heeft afgespeeld in zijn appartement is nog niet duidelijk. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Zondag meldde de politie al uit te gaan van een misdrijf. Dat is nu bevestigd. Details over hoe de vrouw om het leven is gebracht, brengt de politie nog niet naar buiten

Slachtoffer uit Maarheeze

De politie heeft zondag sporenonderzoek gedaan in het appartement van de zoon. Ook nam ze de auto van de vrouw van 71 uit Maarheeze mee voor onderzoek.

De zoon zit vast en wordt verhoord.