'Gelukkig heb ik mijn man terug', bewoonster redt urn uit appartement na brand

Na de brand in het appartementencomplex aan de Hoofdstraat in Liessel, waarbij zondagnacht drie gewonden vielen, is er niet alleen materiële maar ook veel emotionele schade. De bewoners van de elf appartementen kunnen voorlopig (de eerste maanden) niet terug naar hun appartement. Ook de 82-jarige Coby van Lieshout-Kurstjens niet, die onder het uitgebrande appartement woont.

Onze verslaggeefster sprak met de geëmotioneerde Coby die in eerste instantie niet meer haar huis in mocht. Ook niet om de urn met de as van haar overleden man en een horloge dat voor haar belangrijk is. veilig te stellen. "Maar vanmiddag mocht ik onder begeleiding wat kleding, het horloge en ook de urn gaan halen. Dus ik heb gelukkig mijn man terug. En mijn dochter en schoondochter hun vader en schoonvader."

Kaartmaatje kwijt

Omdat iedereen op stel en sprong zijn of haar woning moest verlaten en niet meer terug mag, weten de bewoners niet van elkaar wie waar naartoe is gegaan. Coby wordt opgevangen door haar dochter en een andere, jongere, bewoonster gaat naar haar ouders of vriend.

Coby vertelt: "Wat ik het ergste vind, is dat ik niet weet waar mijn kaartmaatje Leen Hikspoors is gebleven. Ze is 92 en heeft geen mobiele telefoon of zo, dus ik kan haar niet bereiken..." Hopelijk leest Leen dit bericht en wie weet kan er dan snel weer een kaartje worden gelegd.

