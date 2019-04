Het is zweten op de tribunes bij TOP Oss en dat komt niet door de spanning van de wedstrijd

Het is heet in het Frans Heesenstadion in Oss. Op de tribune worden temperaturen genoemd tot 38 graden. Of dat waar is, valt te betwijfelen maar het feit dat steeds meer mannen hun T-shirt uittrekken en dat er zweetdruppels op de voorhoofden te zien zijn, zegt genoeg. En nee, dat zweet komt daar niet door de spanning van de wedstrijd tussen TOP Oss en Go Ahead Eagles.

Die wedstrijd speelt zich namelijk vooral af rond de middenstip en hoewel TOP Oss de meer aanvallende ploeg is en Go Ahead Eagles een rode kaart krijgt in de eerste helft, lukt het de thuisploeg niet om het net van de tegenstander te vinden. Het duurt tot de tweede helft voordat het eerste doelpunt valt. Een golf van vreugde galmt door het stadion.

'Perfect weer voor een voetbalwedstrijd'

Dat het vuurwerk niet van de wedstrijd af spat, mag de pret voor het publiek niet drukken. Het is druk in het stadion. Niet uitverkocht, maar gezellig druk. En het is te zien dat het een vrije dag is voor veel mensen want een groot deel van het publiek is kind.

Op de voorste rij van de tribune zit de familie Schoneveld uit Oss in de volle zon. "Dit is perfect weer voor een voetbalwedstrijdje", vertelt moeder Simone. "Kan niet beter." Het idee om te gaan zwemmen, is niet eens in hun hoofd opgekomen.

In totaal zijn ze met zijn negenen. Opa en oma hebben voor de kaartjes gezorgd. "We vonden het leuk dit eens met zijn allen te doen", vertelt oma Gerrie.

De kinderen kijken de ogen uit voordat de wedstrijd begint. Neefje Zef uit Nijmegen is voor het eerst mee naar TOP Oss. "Ik heb vanochtend nog een spandoek gemaakt en als ze dan bijna gaan scoren dan kunnen we met z'n allen juichen en mijn tekening omhoog houden", vertelt hij uitgelaten.

'Ik denk dat we een seizoenskaart gaan kopen'

In de rust is de familie bijna weggesmolten op de eerste rij en dus wordt er even verkoeling gezocht met een drankje. Daar laat neefje Zef even zijn evaluatie horen van de eerste helft. "Ze moeten niet zoveel overspelen maar eerder op de goal schieten. Dat doen wij met ons team ook altijd."

Oma Gerrie vermaakt zich prima zo met de familie. "Ik denk dat we maar een seizoenskaart moeten aanschaffen. Ik vind het hier eigenlijk wel heel leuk." En dat is te zien. Want van de hele rij zijn opa en oma het meest fanatiek. Bij iedere kans gaan ze staan, bij ieder fluitsignaal tegen gaat er een afwijzende hand de lucht in en bij het doelpunt van Dogan staan ze als eerste op om te juichen met de kleinkinderen.

De 1-0 winst van de thuisploeg is mooi. De familie juicht. Net zoals de rest van het stadion. Oma Gerrie is nog steeds enthousiast over de seizoenskaart. "Dit was een prima tweede paasdag zo." En waarschijnlijk denkt de rest van de supporters er ook zo over. Het was mooi weer, hun ploeg heeft gewonnen en die play-offs zijn niet meer ver weg.