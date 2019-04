Bus met RKC-supporters teruggestuurd naar Waalwijk, fans zijn woest

Woest zijn ze. Zowel de zestig supporters van RKC die de wedstrijd tegen NEC niet mochten bezoeken, als de eigenaar van de busmaatschappij kunnen er niet over uit. De voetbalfans die in een partybus zaten, mochten in Nijmegen niet uitstappen. De bus reed het stadion voorbij, volgens een van de supporters. Op de terugweg naar Waalwijk werd de bus ook nog door de politie stilgezet. Vijf supporters werden volgens de politie aangehouden.

Volgens de eigenaar van de partybus was alles goed geregeld. "We hadden toestemming om met die harmonicabus naar het stadion te rijden. Alles was geregeld met de club, er waren zelfs drie stewards bij. We vervoeren die supporters elke maand, er zijn nooit problemen."

De bus reed ook in het reguliere buskonvooi mee, vertelt de supporter die de partybus regelde. "Op de hoek van het stadion in Nijmegen werden we opgevangen door de politie. Er werd niets gezegd, de chauffeur moest onder politiebegeleiding doorrijden en toen merkten we dat we na een tijdje de snelweg weer opreden."

Harmonicabus

Hij ging vragen wat er aan de hand was en belde ook de supporterscoördinator van RKC, maar die kreeg het ook niet geregeld dat de fans terug mochten.

Bij de eerste afrit werd de bus stilgezet voor overleg. Volgens de supporter gaven de agenten aan dat ze niet bij het stadion mochten parkeren omdat ze met een harmonicabus waren. Die zou niet in het uitvak passen. "Maar daar ter plekke werd daar helemaal niets over gezegd en we hadden ook vooraf toestemming om met deze bus te komen."

Vijf aanhoudingen

Een paar supporters werden kwaad, er werd een ruit vernield, geeft hij toe. "Maar dat hebben we onderling opgelost. Het is gerepareerd en geregeld met de chauffeur." Dat zegt ook de eigenaar van de partybus. Toch werd de bus bij Sprang-Capelle opeens stilgezet door de politie.

Volgens de politie werden vijf mensen aangehouden. Degene die de ruit had vernield, maar ook drie mensen die geen identiteitsbewijs bij hadden en iemand die de politie uitschold. Volgens de politie werd de bus stilgezet omdat er een melding was binnengekomen over vernielingen in de bus door één man. De supporter die de bus regelde zegt: "Ik weet maar van één aanhouding, degene die het raam vernield had moest mee."

'Geen vuurwerk'

Volgens sommige media zou er onderweg vlakbij Beuningen vuurwerk uit de bus gegooid zijn en was dat de reden dat de bus later door de politie aan de kant gezet werd. De eigenaar van het busbedrijf bestrijdt dit: "Er kan nooit vuurwerk gegooid zijn want de ramen kunnen niet open en de noodluiken in het dak ook niet zomaar. En die ruit was al gerepareerd, dus ook daar kan geen vuurwerk langs gegooid zijn." Ook de supporter die de bus geregeld had, stelt dat er geen vuurwerk gegooid is. "Alleen bij het café in Waalwijk waar we 's ochtends verzamelden is een rotje afgestoken."

De fans en de buseigenaar benadrukken meerdere malen dat zowel de veiligheidscoördinator als de supporterscoördinator van RKC op de hoogte waren van het vervoer met de harmonica-partybus en dat alles was goedgekeurd. RKC wil niet reageren op het incident tot alles is uitgezocht.

De politie Brabant bevestigt dat de bus pas op de terugweg vernield is. Waarom de bus niet bij het NEC-stadion mocht stoppen weet de Brabantse politie niet. Ook de politie Gelderland kan daar geen antwoord op geven.

In het uitvak van NEC is volgens de club plek voor 500 supporters, die zouden allemaal met de bus moeten kunnen komen. RKC nam veel minder fans en bussen mee. Waarom de harmonicabus het terrein dus niet op mocht, is onduidelijk. Bij NEC is niemand bereikbaar voor een reactie.