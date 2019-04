Ryanair moet acht piloten tonnen betalen na sluiting basis Eindhoven

EINDHOVEN -

Ryanair moet acht piloten een schadevergoeding van ieder enkele tonnen betalen vanwege de sluiting van de basis van de Ierse budgetvliegmaatschappij in Eindhoven. De rechter ging mee in de claim van de piloten, die vinden dat ze door Ryanair onnodig zijn gedupeerd. Per persoon gaat het om enkele tonnen tot bijna een half miljoen euro.