Vadsige fietser achtervolgt vrouw een kwartier lang tijdens het joggen en slaat haar op de billen

Een jonge vrouw in Tilburg is maandag tijdens het hardlopen door een onbekende man gevolgd en hard op haar billen geslagen. De politie omschrijft de dader als een man met een 'vadsig' postuur.

De vrouw was aan het einde van de middag in het Kromhoutpark in Tilburg aan het joggen toen een man op de fiets haar achterna reed. Hij zocht volgde de vrouw minstens een kwartier waarbij hij telkens oogcontact met het slachtoffer zocht. De vrouw negeerde dat.

Middelvinger

Op enig moment fietste de man op haar af en gaf een harde klap tegen haar billen en dat deed volgens haar ontzettend pijn. De man fietste weg en stak daarbij zijn middelvinger op. In het park zaten veel mensen toen het gebeurde, maar niemand zou iets hebben gezien.

De vrouw heeft aangifte gedaan van mishandeling. Volgens de politie is de verdachte een licht getinte man van ongeveer 28 jaar oud met een vadsig postuur. Hij droeg een zwart T-shirt en een beige korte broek.