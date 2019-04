Muzieksmaak in tijden van Spotify en foute foto's op internet: wetenschapstalenten strijden om titel

Volgens hoofdredacteur Jim Jansen van New Scientist is het niveau van de genomineerden 'extreem hoog en kan er zomaar een toekomstige Nobelprijs winnaar tussen zitten'. Het werkterrein van de genomineerden is zeer divers: van onderzoek naar hoe ons immuunsysteem kanker kan bestrijden tot technieken waarmee we op verre planeten naar leven kunnen speuren.

De verkiezing gaat dit jaar zijn vijfde jaar in. De verkiezing biedt jonge wetenschappers een podium waarop ze hun onderzoek aan het brede publiek kunnen laten zien. Dit zijn de Brabantse genomineerden:

Bart van der Sloot (1985, Tilburg University)

Gegevens over jezelf die je ooit op internet hebt gezet, verdwijnen niet zo snel. Bedrijven kunnen daar hun voordeel mee doen. Bart van der Sloot probeert in zijn onderzoek het recht op privacy zo te herformuleren dat het geschikt is voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Gênante foto’s en gepersonaliseerde advertenties zijn namelijk niet zomaar irritant, ze kunnen de vorming van de eigen identiteit beïnvloeden.

Gerine Lodder (1985, Tilburg University)

Ook jonge mensen kunnen last hebben van eenzaamheid. Dit blijkt zelfs een groot probleem, zo laat het onderzoek van Gerine Lodder zien. Eenzaamheid leidt vaak tot problemen zoals depressie en vroegtijdig schoolverlaten. Het onderzoek van Lodder leidde zelfs tot Kamervragen. De daaropvolgende motie die ervoor pleitte om aandacht voor eenzaamheid behalve op ouderen ook op jongeren te richten, werd aangenomen.

Hannes Datta (1984, Tilburg University)

Net als veel anderen stapte Hannes Datta een tijd geleden over naar een streamingdienst om muziek te luisteren. En dat veranderde ook zíjn muzieksmaak. Datta onderzoekt welke invloed deze overstap heeft op luisteraars en makers van muziek. Maar wie bepaalt jouw muziekkeuze nu: jij of de algoritmen van streamingdiensten?

Stem

Het publiek kan via newscientist.nl/talent stemmen en zo meebepalen welke wetenschapper zich op 31 mei tot Wetenschapstalent 2019 kroont. Voor het bepalen van de winnaar wordt het oordeel van het online stemmende publiek gecombineerd met dat van de jury. Beide tellen voor 50 procent mee in de einduitslag. De winnaar van de titel New Scientist Wetenschapstalent 2019 ontvangt een geldprijs van 2500 euro,