Willem II massaal gesteund in De Kuip: 18.400 kaarten verkocht voor bekerfinale

Alle kaarten die Willem II mocht verkopen voor de bekerfinale zijn ook daadwerkelijk verkocht. De club wordt in Rotterdam tijdens de finale met Ajax gesteund door zo'n 18.400 supporters.

De club meldt dinsdag, ruim anderhalve week voor de bekerfinale, dat er geen kaarten meer te verkrijgen zijn. De afgelopen weken vlogen de kaarten al in rap tempo over de (digitale) toonbank, maar nu is dus alles verkocht.

De supporters zullen door middel van 220 bussen worden vervoerd naar Rotterdam. De bussen vertrekken tussen half 1 en half 4 in verschillende clusters. Ook zijn er nog een aantal supporters die met de auto afreizen naar De Kuip. Deze fans maken gebruik van de zogeheten autocombi.