Zwerm van 25.000 bijen vliegt rond boom Eindhoven, nest is verwijderd

De bijen komen vermoedelijk van een korf die in 2017 op het hotel is geplaatst. "Ze hadden waarschijnlijk te weinig plek, doordat het er teveel waren geworden", vertelt imker Marcus Mesu uit Sint-Oedenrode. "Onder leiding van de koningin gaan ze dan op zoek naar een nieuwe plek. Het komt vaak voor. Dit is gewoon een uitbreiding van het volk."



Nieuw nest

Die nieuwe plek hadden ze waarschijnlijk gevonden in de boom, vlakbij het hotel. "Ze vertrekken dan ongeveer met een derde van het volk om een nieuw nest te bouwen. Midden in het centrum van Eindhoven zorgt dat voor overlast. Daar schrikken mensen natuurlijk van", vervolgt Mesu.



Een andere imker heeft het nest inmiddels verwijderd. Volgens Mesu is de kans groot dat er opnieuw overlast komt. "De huidige koningin is vertrokken, dus worden nieuwe larven tot koningin gevoed. Als er meerdere worden geboren, vechten ze elkaar het nest uit. Het kan ook zijn dat een nieuwe zwerm vertrekt, samen met één nieuwe koningin."



Een imker heeft het nieuwe nest verwijderd. (foto: Sem van Rijssel)