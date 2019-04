Klompengat Best heeft vanaf nu een monument voor de klomp

Ondanks dat het een ode is aan de klomp zijn er dinsdag toch maar weinig bezoekers die ook echt klompen aan hebben. Ja, natuurlijk, Harrie van der Velden, die met zijn klompenbedrijf om de hoek zit, heeft houten schoeisel. Maar wel de moderne variant: met een lederen kap.



Bekende, klossende geluid

Nee, dan Harrie van Vroenhoven van Erfgoedvereniging Dye van Best. Hij vond dat het tijd werd voor een klompenmonument in Best. Als hij op je afkomt, hoor je het bekende, klossende geluid van de echte klomp. "Ze bevallen uitstekend", zegt hij desgevraagd. "Maar ik zal er niet mee gaan dansen."

Met name vier dorpen in Brabant hadden een levende klompenindustrie: Schijndel, Sint-Oedenrode, Liempde en Best. Van Vroenhoven: "In de winter hadden de boeren geen werk. Dus dan gingen ze klompen maken, in eerste instantie voor eigen gebruik."

Populier

Rond 1800 kwam de boel in een stroomversnelling. Vanuit Canada kwam de populier naar Brabant. En dat was een ideale boom voor de klompenindustrie. Nog steeds staan er veel populieren aan de Oirschotseweg in Best, de plek van het monument.

Het monument voor de klomp in Best

In Best worden sinds 2010 geen klompen meer gemaakt. Maar toch, als je bij Harrie van der Velden binnenstapt, staan er rekken vol. "Ze komen blank binnen en dan schilderen we ze." Toen Van der Velden met zijn bedrijf begon in de jaren zestig, maakte hij ze nog wel zelf. Maar het was op een gegeven moment niet meer rendabel: de klomp raakte uit. Dus ging hij zich richten op de moderne variant. Met een lederen kap dus.

Splinters

Van der Veldens kleinkinderen mochten de grote klomp dinsdag onthullen. Ze lopen zelf ook nog wel eens op klompen, zeggen ze. "Maar ze lopen niet echt lekker. Ze zijn van hout van binnen. Als je dan geen sokken aan hebt, krijg je splinters en dat is niet fijn."

Toch lijkt er best toekomst te zitten in de klompenindustrie. Want meerdere kinderen zeggen dat ze wel 'iets met klompen' willen doen later: "Ik wil dat best doen, maar niet altijd. Ik denk dat ik het een beetje als bijbaantje ga doen."