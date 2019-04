Aanhouding loopt uit de hand: compleet gezin slaat en schopt agenten

Een aanhouding in Oss is dinsdag volledig uit de hand gelopen. Een 22-jarige man reed zonder geldig rijbewijs. Op het moment dat de politie hem thuis wilde aanhouden, bemoeide heel de familie zich ermee. De man, zijn vriendin en ouders mishandelden de agenten.

De bestuurder deed de deur open en ontkende dat hij gereden had. Hij wilde niet mee naar het bureau. Agenten wilden hem in de boeien slaan, maar dat pikten zijn vriendin en ouders niet. Ze sloegen, trapten en beledigden de agenten.



De politie verdedigde zich met pepperspray. Zeker één agent raakte gewond aan zijn hoofd. De vader en zoon zijn opgepakt. Later kwam de vriendin naar het politiebureau om verhaal te halen. Ze is daarna aangehouden.