Het is even afzien, maar eind volgend jaar stroomt er weer water door de haven van Zevenbergen

Bijna vijftig jaar nadat de toenmalige Prins Carnaval meehielp om de haven te dempen staat diezelfde haven van Zevenbergen nu aan de vooravond van heropening. Graafmachines scheppen flinke brokstukken straatstenen weg uit de gedempte haven in hartje Zevenbergen, dat geleidelijk aan verandert in een bouwput. Woensdag gaven de wethouders Brumman en Zwiers van Moerdijk een officieel startsein voor de werkzaamheden, die duren tot eind volgend jaar.

"De stinksloot' werd de haven genoemd toen die in 1970 werd gedempt. De Roode Vaart was niet meer in gebruik voor het bietentransport en veranderd in een open riool. Dempen van de haven was de enige oplossing. Jan Barel, in 1970 carnavalsprins in Zevenbergen, zorgde samen met zijn Raad van Elf persoonlijk voor de demping.

Verzilting Zeeuwse meren

Dat de haven nu weer opengaat heeft te maken met plannen voor verzilting van de Zeeuwse meren, weet Ruben Herregodts. Hij is als omgevingsmanager betrokken bij de herinrichting van de Zevenbergse haven en legt uit: "Als die verzilting doorgaat bestaat het risico dat zout water het land intrekt en naar westbrabantse landbouwgebieden stroomt. Om dat te voorkomen is een een zoetwaterbuffer nodig en dat is precies wat deze haven gaat doen."

De haven wordt bijna zeshonderd meter lang, gemeten vanaf de provinciale weg N285 tot aan het Haveneind. "Dan houdt de haven op maar gaat het water ondergronds nog bijna 300 meter verder richting de Roode Vaart." Een maquette van het nieuwe havengebied laat zien dat er volop ruimte is voor toerisme. "Het water is met ruim 2 meter diep genoeg voor schepen", zegt Ruben Herregodts. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek. "Als de N285 verlegd wordt komt er een brug aan de kop van de haven en dan kunnen er ook schepen varen."

Parkeerplaats

Zevenbergen zal tot eind 2020 rekening moeten houden met overlast van de werkzaamheden in het centrum. Ruben Herregodts: "Iedereen was hier altijd gewend om voor de deur te kunnen parkeren, maar dat kan het komende anderhalf jaar niet. Ter compensatie hebben we voor winkelend publiek op vijf minuten lopen, aan de rand van het centrum, een ruime parkeerplaats aangelegd."