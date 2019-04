Schietpartij Best: schoonzoon gaat vrijuit, schoonvader de cel in

BEST/DEN BOSCH -

Een 54-jarige man heeft woensdag een gevangenisstraf van 191 dagen opgelegd gekregen voor de schietpartij in Best in juni vorig jaar. Zijn 31-jarige schoonzoon is vrijgesproken. In de straat Melde werd destijds vroeg in de avond geschoten na een ruzie. Drie mannen raakten gewond.