Glasplaten van boombakken op station Breda mogelijk gevaarlijk, daarom worden ze weggehaald

Alle glasplaten van de boombakken die bevestigd zijn in het dak van station Breda worden weggehaald. Dit doet ProRail omdat vorig jaar tijdens een storm in de zomer een glasplaat naar beneden viel. Het glas kwam op het busstation terecht.

Het incident in 2018 gebeurde vlak na middernacht. Er waren op dat moment geen omstanders in de buurt. Meteen daarna zijn alle glasplaten regelmatig gecontroleerd. Uit voorzorg is één glasplaat verwijderd, omdat er te veel spanning op stond. Verder werden toen geen problemen ontdekt. "Ondanks uitgebreid onderzoek, is het niet gelukt de oorzaak met 100 procent zekerheid vast te stellen", laat ProRail weten.

Geen risico

In opdracht van ProRail heeft advies- en ingenieursbureau Movares nog een contra-expertise uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de veiligheid van de boombakken alleen op korte termijn is gewaarborgd. ProRail wil geen risico nemen en laat daarom alle bakken aanpassen.

Woensdag is bij wijze van proef de eerste glasplaat van de boombak boven het busstation verwijderd. De andere boombakken volgen voor de zomer. ProRail werkt samen met architect Koen van Velsen en andere eigenaren van het station aan een definitieve oplossing.

Meer gebreken

Station Breda heeft een uniek ontwerp. Maar sinds de oplevering zijn er al meerdere gebreken geweest en zijn er aanpassingen gedaan aan het ontwerp. ProRail en NS zeggen hier ontzettend van 'te balen'. In overleg met de gemeente is een adviesbureau gevraagd het station helemaal door te lichten.

LEES OOK: Van lekkages tot leegstand: 'jarig' Station Breda heeft nog geen reden voor een feestje