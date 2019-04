Bankjes vliegen in brand bij appartementencomplex in Eindhoven, flinke rookwolken

Bij de brand kwam flink wat rook vrij die in de verre omgeving te zien was. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de banken, met een totale lengte van dertien meter, helemaal uitbrandden.

Door de hitte sprongen er diverse ruiten in de omgeving. Ook liepen enkele auto's schade op.

'Geluk dat ik niet thuis was'

Vooral de appartementen op de begane grond en eerste verdieping zijn beschadigd geraakt. Hier zijn de ramen gebarsten en is er binnen veel rook- en roetschade. Het appartement aan de linkerkant op de begane grond liep de meeste schade op.

De bewoonster daarvan, die liever anoniem blijft, zegt geluk te hebben gehad. "Ik was niet thuis dus daarom waren mijn ramen dicht en lijkt de schade binnen mee te vallen."

Ze had in eerste instantie niet door dat de brand zo dicht bij haar huis was. "Ik had een vergadering en zag een gemiste oproep. Toen ging er nog geen belletje rinkelen", vertelt ze.

Zelfs toen de bewoonster de brandweer en politie voor haar appartementencomplex zag staan, was ze nog niet in paniek. "Er gebeurt hier wel vaker iets. Pas toen ik dichterbij kwam en zag dat de brand zó dicht bij mijn appartement was, schrok ik wel."