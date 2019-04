Huurprijzen in Eindhoven rijzen de pan uit: 'Er is door expats veel meer vraag dan aanbod'

Appartementen van iets meer dan veertig vierkante meter met een huurprijs van zo'n 1500 euro. In Eindhoven niets bijzonders, want de huurprijzen blijven daar explosief stijgen. Van alle grote steden zijn de huren in de vrije sector in Eindhoven het afgelopen jaar het hardst gestegen, zo blijkt uit een onderzoek van verhuurbemiddelaar Pararius.

De stijging van de huurprijzen past in een landelijke trend, maar dat het juist in Eindhoven harder gaat is volgens Sven Langeberg van verhuurmakelaar Domica geen toeval.

"Dat komt door de aantrekkingskracht van de grote bedrijven hier in deze regio. Veel expats vanuit de hele wereld komen hier enkele jaren werken. Ze willen die tijd comfortabel wonen zonder veel gedoe. Dan is een gemeubileerde woning of appartement ideaal en daar willen en kunnen ze wel voor betalen."

'Binnen paar dagen een geschikte huurder'

Huizen en appartementen staan meestal niet lang te huur. Volgens Langeveld is het lastiger om verhuurders te vinden dan huurders. "Als je nog iemand kent die een woning verhuurt, hoor ik het graag. We verhuren tegenwoordig echt heel makkelijk. Het hele dure segment, van vele duizenden euro's per maand, gaat iets lastiger, maar zeker tot 1500 euro hebben we binnen een paar dagen een geschikte huurder gevonden die meteen kan intrekken."

Meer huurders dan verhuurders

Langeberg denkt dat de krapte op de huurdersmarkt en daarmee dus ook de hoge huurprijzen nog wel een tijdje voortduurt. "Het is puur vraag en aanbod. Er is helaas veel te weinig aanbod. Wij zouden ook veel meer kunnen verhuren, want er is een enorme vraag. Dus zullen de huurprijzen in de vrije sector waarschijnlijk nog wel verder blijven stijgen."