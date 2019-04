Geen enkele partij is echt blij met advies voor coalitie: 'Dit is niet onze eerste keuze'

Huijbregts vindt dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA het samen moeten gaan proberen. Geen enkele partij heeft deze voorkeur, maar Huijbregts denkt dat het niet anders kan. Ze denkt dat de verschillen tussen de partijen overbrugbaar zijn. "Ik ga er vanuit dat de partijen hun verantwoordelijkheid voor Brabant nemen", zo zei ze woensdag tijdens de presentatie van haar advies voor een nieuwe coalitie in Brabant. Er was geen groot enthousiasme toen ze haar plannen onthulde.

De eerste reactie van gedeputeerde Christophe van der Maat van de VVD is zuinig. “Het is niet onze eerste keuze, maar we gaan het met de fractie bespreken. Ik roep de andere fracties dat ook te doen", zo zei hij. "Uiteindelijk moet Brabant bestuurd worden en is het belangrijk dat er partijen zijn die vooral willen spreken over wat hen verbindt. En zo ga ik er met mijn fractie ook over praten."

Ook de optie van een minderheidscoalitie werd genoemd door informateur Huijbregts. "Als deze coalitie niet lukt, dan moet je tot de conclusie komen dat er geen enkel ander scenario meer is. En dat je dus een ander speelveld moet gaan opentrekken", zegt Van der Maat. "De kans is groter geworden dan een paar weken geleden, het ligt nu expliciet op tafel en is een realistisch scenario voor de informateur."

'Samen hier iets van maken'

Het CDA is de tweede grote partij die in de coalitie zou gaan zitten als het advies van Huijbregts voet aan de grond krijgt. Lijsttrekker Marianne van der Sloot wil er graag iets van maken. "Ik denk dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om de handschoen op te pakken."

Maar de verschillen zijn groot, met bijvoorbeeld D66 als het over landbouw gaat. Toch denkt Van der Sloot dat de twee partijen elkaar kunnen naderen. "Ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn. In de verkiezingen zijn veel dingen uitvergroot en ik denk dat het nu echt onze taak is om tot elkaar te komen."



'Veel overbrugbaar'

Ook D66 denkt dat veel verschillen tussen de partijen overbrugbaar zullen zijn, ook al is de voorgestelde coalitie niet de eerste keuze voor de partijen. "Het heeft wat tijd nodig om deze verschillen te kunnen helen. Alle partijen leggen hun eigen accenten", aldus Anne-Marie Spierings.

Ook D66 denkt het CDA te kunnen vinden als het om landbouw gaat. "Wij vinden klimaat erg belangrijk. En voor de akkerbouwers in onze provincie is dat ook belangrijk."



'Niet logisch!'

Marco van der Wel van de Partij van de Dieren is niet onverdeeld enthousiast. "VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA moeten tegen hun zin toch regeren, niet logisch! Laten we vooral de planeet redden! Groen inzetten dus. Al het andere is niet relevant", zo liet hij in een reactie weten op Twitter.

De SP valt in het advies van Helmi Huijbregts uit de coalitie. "We wachten nu af", zegt lijsttrekker Maarten Everling. "Maar voor het advies van mevrouw Huijbregts is geen draagvlak. Eigenlijk kan je niets anders dan concluderen dat ze niet geslaagd is in het vinden van een coalitie waarbij partijen elkaar kunnen vinden."



'Zoeken naar verbinding'

Huijbregts ging een paar dagen na de verkiezingen als informateur aan de slag. Woensdag liet ze weten: "Na alle gesprekken wil ik de impasse doorbreken en adviseer ik VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA om met elkaar te zoeken naar wat hen verbindt en niet wat hen verdeelt. De verschillen in de programmatische standpunten van deze partijen zijn in mijn optiek overbrugbaar en ik hoop oprecht dat de partijen bereid zijn zich meer naar elkaar te schikken."



"Mochten deze partijen er niet in slagen tot overeenstemming te komen over het vormen van deze meerderheidscoalitie, dan resteert de optie van een minderheidscoalitie met de VVD en het CDA als stabiel motorblok. Een dergelijke coalitie die niet uitgaat van een meerderheid is politiek vernieuwend en vraagt van de provinciebestuurders om op alle deelthema’s meerderheden te verwerven in Provinciale Staten.”