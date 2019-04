Sirene aan en gaan: het ambulanceteam van Eersel is klaar voor het Europees Kampioenschap

“We gaan de titel gewoon mee naar huis nemen”, vertelt Martijn Gerritsen zelfverzekerd. De spullen zijn ingepakt, het team is klaar om te vertrekken. Ze hoefden niet veel te trainen. “Dat doen we iedere dag al in de praktijk. Alleen Engels spreken, kan wat moeilijk worden.”

Komende vrijdag start het EK in Madrid. Zestien teams doen mee. Voor de groep uit Eersel is het de eerste keer. “We willen Europa laten zien wat we hier in Eersel kunnen”, vervolgt Martijn, met een grote glimlach. “We hebben er ongelofelijk veel zin in.”

Rampen

Gewonden, grote verkeersongelukken, rampen: Martijn heeft al van alles meegemaakt. Toch is hij zenuwachtig voor het EK. “Je wordt beoordeeld en dat maakt het toch spannender dan anders.”

Zo zag het EK er vorig jaar uit. Het was toen in Denemarken.





Terreur

Het team krijgt te maken met heftige scenario’s. Wat precies, is een raadsel. “Dat weet je in het echt ook nooit”, vertelt deelnemer Jeroen van den Berg. “Vorig jaar was het scenario een grote terreuraanslag met veel gewonden.” Een paar jaar eerder werd een grote scheepsramp nagespeeld. Een kritische jury kijkt onder andere naar samenwerking en hoe snel de diagnoses worden gesteld.

Eersel is niet het enige Nederlandse team dat meedoet. Ook een groep uit Amsterdam doet mee. Het Brabantse team komt vrijdag meteen in actie. Zaterdagavond is duidelijk of ze de finale hebben gehaald, die zondag wordt gehouden.