Oplossing voor gevaarlijkste weg van Brabant 'is hele uitdaging', zegt verkeersdeskundige

Hoe maak je de gevaarlijkste weg van Brabant veiliger? Dat is volgens verkeersdeskundige Rien Smalheer nog een hele uitdaging, als hij kijkt naar de situatie op de Bestseweg in Oirschot. Uit het verkeersmeldpunt van Omroep Brabant bleek namelijk dat die weg het meest onveilig is.

De Bestseweg kreeg de twijfelachtige eer van de gevaarlijkste weg van Brabant omdat hier het meest op was gestemd. Melders vinden dat de weg druk is en dat hij uitnodigt om te hard te rijden, wat dan ook vaak gebeurt. Verder zou het fietspad niet ver genoeg van de hoofdrijbaan af liggen en zou het voor bewoners gevaarlijk zijn om vanuit hun oprit de weg op te draaien.

Wanneer we de straat op Google Streetview bekijken, zien we dat hij heel erg lang is. Het deel wat het gevaarlijkst zou zijn, is het stukje wat het dichtst tegen het centrum aan ligt. Rien Smalheer, docent wegontwerp aan de Breda University of Applied Sciences keek, voor ons naar diezelfde kaart. “Dit is echt een heel moeilijk probleem om op te lossen”, zegt hij.

'Weg moet aantrekkelijk zijn'

Volgens Smalheer is aan de snelheid van de automobilisten moeilijk iets te doen. “Het gaat hier om een ontsluitingsweg. Dan kun je niet zomaar snelheid verlagende maatregelen nemen zoals drempels of een wegversmalling. Dat kan op bijvoorbeeld een polderweg veel makkelijker. Maar deze weg moet aantrekkelijk zijn, omdat mensen anders sluiproutes gaan zoeken en dat wil je niet.”

Smalheer heeft ook geen pasklare oplossing voorhet gevaarlijke fietspad. “De weg is voor fietsers inderdaad belabberd, zeker op het gedeelte waar het fietspad direct grenst aan de weg. En dan is het nog een tegelpad ook.”

Tuin inleveren

Volgens Smalheer zou het fietspad niet aan de weg, maar los van de weg moeten liggen. “En dan het liefst vier tot vijf meter van de rijbaan zodat aanwonenden tussen fietspad en de weg kunnen stoppen om goed zicht te hebben op de weg. Maar dat betekent dat aanwonenden heel veel van hun voortuin en oprit kwijt zullen raken en waar laten ze dan hun auto?”

Een optie zou volgens Smalheer nog zijn om aan één kant van de weg een fietspad voor tweerichtingsverkeer aan te leggen. “Dat scheelt veel oppervlak.”

Conclusie: een oplossing voor alle problemen is niet zomaar gevonden. Omroep Brabant stuurt na 3 mei alle meldingen en data naar de desbetreffende gemeentes. Misschien dat de gemeente Oirschot dan zelf tot een oplossing komt voor de gevaarlijkste weg van Brabant.