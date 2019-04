Gevaarlijkste weg van Brabant is Bestseweg in Oirschot, ruim tienduizend reacties op meldpunt

Op de Bestseweg in Oirschot gebeurde in december 2018 een ongeval met een fietser. (Foto: Berry van Gaal/SQ Vision)

De Bestseweg in Oirschot is de gevaarlijkste weg van de provincie. Dat blijkt uit het aantal meldingen op het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep Brabant.

Het meldpunt kreeg in twee weken tijd meer dan tienduizend reacties. Er zijn in totaal 1.588 meldingen gemaakt van gevaarlijke verkeerssituaties en op de kaart gezet. Op die meldingen werd in totaal 8.932 keer gestemd. De drie locaties met de meeste meldingen en reacties liggen in het oosten van de provincie.

De Bestseweg in Oirschot kreeg veruit de meeste stemmen. Melders vinden dat de weg erg druk is en automobilisten uitnodigt om hard te rijden, wat dan ook vaak gebeurt. Verder zou het fietspad niet ver genoeg van de hoofdrijbaan af liggen en zou het voor bewoners gevaarlijk zijn om vanuit hun oprit de weg op te draaien.

Veldhoven en Deurne

Op nummer twee staat de kruising van de Kerkweg en de Rapportstraat in Veldhoven. De melder noemt het kruispunt onduidelijk, en dat terwijl het dicht bij een basisschool ligt. "In verband met de Albert Heijn is er veel vrachtverkeer. Ook is er veel autoverkeer op het kleine kruispuntje."

De drie verkeerssituaties met de meeste meldingen en reacties wordt afgesloten door de kruising van de Gerard Bildersstraat met de Paul Gabriëlstraat in Deurne. Volgens de melder is vooral het verkeer dat vanuit de Paul Gabriëlstraat komt gevaarlijk. "Er zijn meerdere keren per dag gevaarlijke situaties. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd", schrijft de melder.

Data naar verantwoordelijke overheden

Omroep Brabant stuurt na 3 mei, als alle data is geanalyseerd door LocalFocus, alle meldingen naar de betreffende gemeenten. Ook bieden wij een document aan bij de provincie.