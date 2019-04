Buurtbewoners willen aanpassing gevaarlijkste weg van Brabant: ‘Het is hier net een racebaan’

“Er moet iets gaan veranderen hier, en snel ook.” Dat zeggen buurtbewoners van de Bestseweg in Oirschot. Woensdag werd duidelijk dat deze weg de gevaarlijkste is van de provincie. Op het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep Brabant kwamen veel klachten over de weg binnen. “Ze rijden hier alsof het een racebaan is.”

Twee weken lang kon er bij Omroep Brabant melding gemaakt worden van gevaarlijke verkeerspunten in de provincie. Het meldpunt kreeg in die tijd meer dan tienduizend reacties. De drie locaties met de meeste meldingen en reacties liggen in het oosten van de provincie. De Bestseweg in Oirschot kreeg veruit de meeste stemmen.

LEES OOK: Gevaarlijkste weg van Brabant is Bestseweg in Oirschot, ruim tienduizend reacties op meldpunt

Hard rijden en geen gescheiden banen

“Het is hier heel druk”, steekt buurtbewoner Henry van der Schoot van wal. “Er zijn veel automobilisten, vrachtauto’s en landbouwverkeer. En dan is er ook nog een gecombineerd fiets- en voetpad. Deze zijn niet gescheiden van de hoofdbaan. Dat maakt het echt een gevaarlijke weg. Bovendien nodigt de weg uit om te hard te rijden, en dat gebeurt dus ook."

Op de Bestseweg mag officieel vijftig kilometer per uur worden gereden, maar volgens de buurt wordt die grens continu overschreden. Buurtbewoonster Patricia noemt de Bestseweg net een racebaan. “Er wordt echt te hard gereden. Mijn kinderen kunnen daarom deze weg ook absoluut niet oversteken. Dus fietsen ze maar in tegengestelde richting op het fietspad naar school. Er is geen enkele bescherming voor ze.”

Ongeluk tijdens interview

Dat de Bestseweg inderdaad een gevaarlijke weg is, blijkt ook tijdens het interview dat Omroep Brabant woensdagochtend heeft met de omwonenden. Terwijl de buurtbewoners live op de radio hun verhaal doen, gaat het even verderop mis. Een auto die uit een zijstraat komt gereden, ziet een wagen op de Bestseweg over het hoofd en botst er tegenaan.

Het verbaast Patricia niets. Dagelijks krijgt ze te maken met een vergelijkbare situatie. "Als aanwonende van deze weg durf ik de weg niet op te draaien vanuit de oprit. Je ziet auto's op de Bestseweg namelijk helemaal niet aan komen racen vanuit de bocht."

'Eindelijke actie?'

Nu de Bestseweg door Omroep Brabant is uitgeroepen tot de gevaarlijkste weg van Brabant, hopen Henry en Patricia dat er actie wordt ondernomen. “We zijn al een jaar of vijftien met de politiek in gesprek!”, aldus Henry. “Het is erg fijn dat we bij de gemeente en verschillende politieke partijen mogen aanschuiven. Maar nu is er lang genoeg gedacht. Er moet nu iets gebéuren.”

Ideeën over wat de weg veiliger kan maken zijn er bij de buurtbewoners genoeg. “Ook al zijn wij geen verkeersexperts, we denken dat er verschillende oplossingen zijn. Begin met het scheiden van het voet- en fietspad van de hoofdrijbaan. Of leg een extra rotonde aan. En niet te vergeten: verlaag de snelheid op deze weg!”