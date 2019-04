Michael van Gerwen vol vertrouwen ondanks 'killer-instinct' James Wade: 'Ik ben voor niemand bang'

Michael van Gerwen speelt donderdag in de Premier League tegen James Wade, als koploper komt hij in actie tegen de nummer drie van de ranglijst. De vorige ontmoeting in de Premier League werd gewonnen door Wade, Van Gerwen is echter niet bang voor een nieuwe nederlaag.

"James speelt misschien zijn beste darts ooit. Hij is een winnaar met een killer-instinct. Ik zal dus opnieuw heel goed moeten spelen. Maar ik geloof in mezelf en ben voor niemand bang", zegt Van Gerwen in aanloop naar zijn wedstrijd in speelronde dertien van de Premier League.

Van Gerwen gaat de wedstrijd in als koploper. Vorige week nam hij de eerste plek over van Rob Cross, voor die wedstrijd nog de koploper. "Ik moest hard werken om Rob te verslaan. Nu sta ik weer aan kop. Ik moet blijven werken om daar te blijven en mag geen fouten maken. Natuurlijk denk ik dat ik aan de top van de ranglijst hoor te staan. Ik heb er de afgelopen vijf jaar gestaan. Voor vorige week was ik ook een beetje ontdaan over de tweede plaats."

Mighty Mike kan zichzelf op zijn verjaardag - de regerend wereldkampioen mag in Birmingham dertig kaarsjes uitblazen - een mooi cadeautje geven via een overwinning. Met nog drie wedstrijden te spelen is hij bij winst op Wade zo goed als zeker van plaatsing voor de finaledag.

'Van Gerwen fenomenaal'

"Van alle spelers in de Premier League denk ik dat ik met het meeste vertrouwen tegen Michael speel", zegt Wade, die voor het eerst sinds 2013 de slotavond van de Premier League wil bereiken.

"Michael is geweldig in wat hij doet. Hij is een fenomenale dartsspeler die ik enorm respecteer, maar ik weet dat ik hem kan verslaan. Ik speel al vijf jaar niet mijn beste darts, maar nu begin ik weer goed te spelen. Ik weet dat ik tv-titels kan winnen, inclusief de Premier League. Nu is het aan mij om het te gaan doen."

Bekijk hieronder de beelden van de laatste ontmoeting tussen Van Gerwen en Wade.