Kan PSV de schande van de 5-0 nederlaag bij Willem II van vorig seizoen uitwissen?

“Willem II-uit is een lastige wedstrijd voor ons”, gaf PSV-coach Mark van Bommel toe op de persconferentie in aanloop naar het duel. “Vorig jaar was ik er zelf nog niet bij, maar een aantal spelers van ons wel. Dat het niet makkelijk wordt, is duidelijk. Het is een ploeg die al een seizoen lang min of meer hetzelfde speelt en daarmee hebben zij succes. Als je duidelijk bent, weet wat je wil, zie je dat terug op het veld.”



Toch speelt die wedstrijd geen rol meer in Eindhoven, net als de ruime zege eerder dit seizoen. “We hadden ons toen net gekwalificeerd voor de Champions League en zijn een half jaar verder. Volgens mij zegt dat genoeg.”

'Ander PSV, ander Willem II'

Koster snapt dat de 5-0 van vorig jaar nog leeft in Tilburg, zelf heeft hij echter weinig met die uitslag en dat duel. "Het is een ander PSV. Het is een ander Willem II. Je kan die wedstrijden niet één op één tegen elkaar wegzetten. Spelen tegen een topploeg, daar win je niet zomaar van", zegt Koster lachend.

Ook de grote nederlaag in Eindhoven eerder dit voetbaljaar is geen issue. "Wij zijn wel gegroeid in tussentijd, hebben ook weer wat andere spelers. Er staat een totaal andere voorhoede. Dus het is anders. Maar het is mooi om tegen een topclub te kunnen en mogen spelen, kijken hoe we het gaan doen."

Het kan zijn dat Willem II een belangrijke rol speelt in de titelstrijd. Koster is daar niet direct mee bezig. "Je wordt kampioen over 34 wedstrijden en niet alleen tegen Willem II. We kunnen een cruciale rol spelen natuurlijk, als je wint. Maar we willen graag punten pakken omdat we ook voor de play-offs willen gaan. Dat is prioriteit bij ons en niet zozeer wie er kampioen wordt."