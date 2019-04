Brutale overvaller zette jongen mes op de keel en maakte 50 euro buit: vijf maanden de cel in

De man die begin dit jaar een brutale straatroof pleegde in Tilburg, heeft een celstraf gekregen van tien maanden. De helft van die straf is voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag bepaald. De politie haalde destijds heel wat toeren uit om de dader in te rekenen. Bij de achtervolging sprong een agent vanaf een geleende fiets op de man.

De beroving gebeurde op 10 januari op de Spoorlaan. Samen met een compagnon zette hij het mes op de keel bij een 18-jarige jongen uit Oirschot. Met vijftig euro buit ging het duo ervandoor.

Camerabeelden

De straatrovers wilden de jongen ook nog laten pinnen, maar hij kon laten zien dat hij geen saldo op zijn rekening had. De daders sloegen op de vlucht. De politie kon ze met behulp van camerabeelden achterhalen op de Heuvel.

LEES OOK:‘Filmische achtervolging’ in Tilburg: agent springt vanaf fiets op vluchtende overvaller

Een agent wist op een geleende damesfiets een van de daders in te halen. Vanaf de tweewieler maakte hij een sprong in de nek van de straatrover. De andere overvaller werd even later in het café aangehouden.

Andere misdrijven

Het 18-jarige slachtoffer kreeg een mes op zijn keel terwijl hij 's nachts in zijn eentje bij een bushokje stond. In het vonnis wordt gesteld dat 'het voor zich spreekt dat dit een bijzondere nare en angstige ervaring moet zijn geweest, waarbij de gedachte kennelijk niet heeft stilgestaan'.

De man die terechtstond had nog een voorwaardelijke straf van 21 dagen lopen voor andere misdrijven. Die moet hij nu ook uitzitten. Wanneer de andere verdachte voor de rechter moet verschijnen is niet bekend.