A4 ligt vol met uien na ongeluk met vrachtwagens, snelweg dicht tot vijf uur

BERGEN OP ZOOM -

De A4 bij Bergen op Zoom ligt bezaaid met uien nadat daar donderdagmiddag tenminste twee vrachtwagens en een personenauto tegen elkaar reden. De snelweg is dicht bij Knooppunt Zoomland in de richting van België. De verwachting is dat de weg rond vijf uur weer helemaal open is, meldt Rijkswaterstaat.