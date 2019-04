Ongeluk met vrachtwagens op A4 bij Bergen op Zoom: twee rijstroken dicht

Het ongeluk gebeurde rond tien voor halftwee. Door nog onbekende oorzaak botsten drie vrachtwagens en een personenauto met elkaar. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Over mogelijke gewonden is niets bekend.

Omleiding

Een van de vrachtwagen is geladen met uien. De lading ligt verspreid over meerdere rijstroken. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Tussen Steenbergen en knooppunt Zoomland staat file. Verkeer vanuit Rotterdam richting Antwerpen kan het beste omrijden via de snelweg A16.