LIVE: PSV loopt in paar minuten uit naar 0-2 voorsprong: Sadilek scoort uit vrije trap

Willem II ontvangt donderdagavond in eigen huis PSV. De Eindhovenaren moeten winnen in Tilburg om koploper Ajax bij te houden en de titelkansen levend te houden. Maar zo eenvoudig is dat niet. PSV won voor het laatst in 2014 in Tilburg en menig Willem II-supporter zal vanavond terugdenken aan vorig jaar, toen Willem II met maar liefst 5-0 won van PSV. Volg het duel hieronder LIVE.

Tussenstand: 0-2.

De fans van de thuisploeg waren kort voor de wedstrijd vooral bezig met het afscheid van publiekslieveling Fran Sol, die voor even terug was in Tilburg. Dat was na het eerste fluitsignaal weer even vergeten, meteen werd de thuisploeg luid toegezongen.

Het spel golfde de eerste tien minuten op en neer, maar beide ploegen lukte het nog niet om kansen te creëren. PSV kwam er een keer gevaarlijk uit, en Willem II was een aantal keer dreigend aan de bal. Na 23 minuten kreeg PSV via een kopbal van Pablo Rosario de eerste kan aan PSV-zijde. Niet veel eerder liep Isak goed weg bij Viergever, maar de Zweedse spits kon niet tot een schot komen.

Na iets meer dan een half uur spelen komt PSV dan toch op voorsprong. Donyell Malen werd weggestuurd door Pablo Rosario, en de jonge aanvaller dribbelde fraai voorbij twee Willem II-verdedigers en bleef koel oog in oog met Willem II-goalie Woud. Niet veel later komt PSV zelfs op 0-2. Een vrije trap van Michal Sadilek werd of net wel, of net niet geschampt door Luuk de Jong, de topscorer van de eredivisie.

DE OPSTELLINGEN:

