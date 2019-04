Donyell Malen hoopt natuurlijk op titel voor PSV: 'Maar ik heb geen glazen bol'

Doelpunt van Míchal Sadilek? 'Maakt niet uit of ik of Luuk de Jong hem heeft gemaakt'

"Het is een goede overwinning", zei Donyell Malen na afloop van de wedstrijd. PSV had nog aan het doelsaldo kunnen werken, maar dat gebeurde niet. "Je probeert altijd zoveel mogelijk te scoren. Dat is het mooiste wat er is. We hadden er meer kunnen maken vandaag, maar 0-3 is ook een goede overwinning."

De maker van de 0-1 was tevreden over het resultaat in Tilburg, waar het nooit 'een makkie' is. "Het publiek gaat tekeer. Maar ze hebben geen schot tussen de palen gehad, dat zegt iets over hoe onze verdediging stond."

Glazen bol

Nog twee wedstrijden te gaan in de competitie. De vraag is nu: lukt het PSV nog om Ajax van de eerste plek te stoten? PSV kan twee weken trainen in aanloop naar de laatste wedstrijden. "We kunnen goed trainen in die tijd. Patronen nog verder ontwikkelen, dat is belangrijk. En wie er dan kampioen wordt? Ik hoop natuurlijk PSV. Maar ik heb geen glazen bol. Het is moeilijk om te zeggen."

Goal van?

Malen zette PSV dus op een 0-1 voorsprong. De tweede treffer staat op naam van Míchal Sadilek, maar Luuk de Jong zegt dat hij het doelpunt maakte. "Luuk zei dat hij nog de bal geraakt heeft, maar officieel staat hij op mijn naam. Ik ben benieuwd wie de goal gemaakt heeft. Het was een belangrijke goal. Maar het maakt niet uit of Luuk of ik hem gemaakt heb", zegt Sadilek over de 0-2.

'PSV echt topteam'

"Je speelt tegen een topteam, dat zag je vandaag ook wel. Wij waren niet bij machte om kansen te creëren en speelden tegen een goed, gesloten en verdedigend PSV. Je weet dat ze weinig weggeven. Dat is een kwaliteit van PSV. In combinatie met de mensen die ze voorin hebben lopen, de vier die speelden maken samen zestig doelpunten."

Wie van de twee uiteindelijk met de schaal in handen staat? "Het zijn allebei topteams. Ze weten alle wedstrijden naar zich toe te trekken, ook de moeilijke wedstrijden Ze steken er echt bovenuit. Wie? Zeg het maar. Ajax heeft een voordeel met het doelsaldo. Het wordt niet makkelijk voor PSV natuurlijk."