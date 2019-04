PSV beleeft zorgeloze avond in Tilburg en staat weer op gelijke hoogte met Ajax

De fans van de thuisploeg waren kort voor de wedstrijd vooral bezig met het afscheid van publiekslieveling Fran Sol, die voor even terug was in Tilburg. De spelers in het veld leken bij vlagen juist al met de gedachte bij de bekerfinale van volgende week zondag te zitten.

PSV slaat in korte tijd tweemaal toe

Ondanks dat beide ploegen in de beginfase fel van start gingen, kreeg PSV gedurende de eerste helft toch meer en meer de controle. Dat resulteerde na een half uur spelen tot de eerste goal. Donyell Malen werd weggestuurd door Pablo Rosario, en de jonge aanvaller dribbelde fraai voorbij twee Willem II-verdedigers en bleef koel oog in oog met Willem II-goalie Woud.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Donyell Malen na zijn goal (foto: VI Images).

Niet veel later bracht PSV-middenvelder Michal Sadilek een vrije trap vanaf de buitenkant van de zestien in, maar geen enkele speler toucheerde de bal, waardoor het leer zo in de verre hoek verdween: 0-2.

Gemakkelijke avond

PSV moest natuurlijk winnen, aangezien koploper Ajax dinsdag al met 4-2 wist te winnen van Vitesse. Alleen de driepunter telde voor de ploeg van Van Bommel en veel mensen hadden een heet avondje verwacht in Tilburg. Maar zo heet werd het allemaal niet en PSV bleef vrij gemakkelijk overeind. Jeroen Zoet hoefde zelfs niet één keer reddend op te treden, aangezien Willem II geen schot op doel wist te lossen.

Ook na rust had PSV de controle. Ondanks dat Adrie Koster twee wissels doorvoerde –Renato Tapia verving Vurnon Anita en Freek Heerkens kwam in het veld voor Driess Saddiki- konden de Tilburgers weinig druk zetten op de verdediging van PSV.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De ploeg van Adrie Koster probeerde de druk wat op te voeren, maar net nadat de Tilburgers dat gingen doen, sloeg PSV voor de derde keer toe. Steven Bergwijn dribbelde op en gaf een goede steekpass op Donyell Malen. De jonge aanvaller hield goed het overzicht en zag dat Bergwijn was doorgelopen en bediende hem op een presenteerblaadje. Bergwijn kon zo voor open goal de 0-3 aantekenen.

Domper

Enige smet op de probleemloze overwinning was de blessure die Hirving Lozano opliep na een harde charge van Freek Heerkens op de knie van de Mexicaan, die met een brancard van het veld werd gehaald.