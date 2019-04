Huis van gezin wordt al maanden bekogeld met eieren: ‘We voelen ons hier niet meer veilig’

Het jonge gezin woont sinds drie jaar in de wijk Boschveld. Rond kerst werd hun huis voor het eerst bekogeld. Sinds een maand of drie wordt het erger, vertellen ze.

In de gaten

“Eerst dachten we: dat zijn kinderen die lol trappen, dat worden ze na een tijdje wel beu", zegt Nivin. Maar het tegendeel bleek waar, want de pesterijen werden steeds erger. "In het begin gooiden ze een bal tegen het raam, daarna eieren, yoghurt en tomaten. Eerst gebeurde het alleen in het weekend, daarna ook doordeweeks. Maar ze houden ons in de gaten. Als ik bijvoorbeeld in de keuken ben, gooien ze eieren tegen het keukenraam.”

De ramen openzetten is geen optie meer volgens het gezin. “Er zijn al eieren in de slaapkamer beland. Ik kan de was niet buiten ophangen want dan krijg ik er eieren overheen, dat is ook al gebeurd. Het is heel sneu en raar.”

Het gezin tast in het duister over wie dit doet. “Ik heb geen vijanden, wel veel vrienden. Ik heb fijne mensen in mijn leven. Ik wil graag in vrede leven. Ik respecteer iedereen. We hebben geen idee wie dit doet. Tieners denk ik, maar ik ben geen idee waarom of waarom ik”, vertelt Ahmad.

Oorlog

Inmiddels voelen ze zich niet meer prettig in huis en ook voor hun zoontje zijn de gevolgen groot. “Ik word er ongemakkelijk van in mijn eigen huis. We hebben veel meegemaakt tijdens de oorlog in Syrië en zijn hier gekomen voor een nieuwe kans. We willen ons veilig voelen en een fijne omgeving hebben om ons kind in op te voeden. Maar hierdoor voelen we ons niet meer veilig", zegt Nivin.

Hun zoontje van tien speelt niet meer p[ straat. “Hij speelt wel bij vriendjes thuis, maar niet meer hier. Het is moeilijk. Ik durf ’s avonds niet alleen naar buiten om de hond uit te laten. Misschien willen ze niet alleen mijn ramen bekogelen, maar ook mij aanvallen.”

De politie is op de hoogte van de zaak en doet onderzoek. De politie hoopt dat er mensen zijn die meer informatie hebben over de belagers.