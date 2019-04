Hoe wordt een grote moskee acceptabel voor omwonenden? Wijkraad wil dat gemeente over de brug komt

Wordt het nou een gemeenschapshuis met een gebedsruimte of wordt het een moskee? De gemeente Breda is er in ieder geval niet duidelijk over geweest en nu is er een groot probleem in de wijk de Hoge Vucht. Want het bestuur van de moskee wil gaan bouwen, maar de wijk zit daar helemaal niet op te wachten. De oplossing is volgens de wijkraad om samen te bepalen hoe die moskee er uit moet komen te zien. En de extra kosten? Die zijn dan voor de gemeente.

Het gaat om het oude politiepand aan de Vlaanderenstraat in Breda. Dat werd gekocht door het bestuur van de Turkse gemeenschap om het om en uit te bouwen tot moskee. De gemeente heeft het lange tijd vooral over een ‘gemeenschapshuis met gebedsruimte' gehad, waardoor de wijk er laat achter kwam dat het gebouw een moskee zou worden. De bewoners voelden zich bedonderd. Het college zag in dat ze niet handig gehandeld had en bood haar verontschuldigingen aan.

Uitzicht op een muur

Maar er zijn nog meer problemen. Een deel van de bewoners heeft er sowieso bezwaar tegen dat er een moskee komt, maar de meesten hebben vooral problemen met de grootte van het gebouw. Het oorspronkelijke politiebureau wordt namelijk flink uitgebreid en die grote aanbouw komt op een stuk grond te staan waar voorheen groen was. “Mensen kijken dan uit op een grote muur en daar zijn ze niet blij mee”, legt voorzitter van de wijkraad Leo van den Berg uit.

LEES OOK: 'Deur staat altijd open', goede verstandhouding met buurt belangrijk voor moskee in politiebureau

De omwonenden maakten bezwaar tegen de bouw van de moskee en zo belandde de zaak bij de rechter. Die concludeerde dat de gemeente fouten had gemaakt in de procedure en besloot dat die over moest. De moskee vroeg daarom de vergunning opnieuw aan, maar aan het plan voor de moskee veranderde maar weinig. “We zitten dus nog steeds in een patstelling”, zegt Van den Berg.

Het is een schrijnende situatie voor de hele wijk, vindt de wijkraad. Want nu kunnen de bewoners weer bezwaren aantekenen en begint het hele gedoe gewoon weer opnieuw. “Het wordt een herhaling van zetten.”

De oplossing

Donderdagavond komt de wijkraad in een mail naar het college met een oplossing. “De buurt moet accepteren dat er een moskee komt. En het moskeebestuur moet omwonenden om ideeën vragen en met die ideeën het plan aanpassen. Dat zal waarschijnlijk extra kosten opleveren en die zou de gemeente moeten betalen”, legt Van Den Berg uit.

Volgens de wijkraad is het de schuld van de gemeente dat het zo fout is gelopen. De gemeente wil die fout nu herstellen door de procedure dit keer wél goed te laten verlopen, maar dat is volgens de wijkraad niet genoeg. “Door het proces nog een keer over te doen los je het probleem niet op. We moeten serieus met elkaar in gesprek. En als de uitkomst dan meer geld kost, moet de gemeente dat betalen”, besluit Van den Berg. Hij hoopt dat het college inziet dat het anders moet.

Ondertussen loopt het officiële traject natuurlijk door. Op 7 mei is er een officiële inspraakavond waarna mensen hun standpunt weer kunnen indienen.