'Dode Hongaar had geen Ayahuasca gebruikt', stelt bedrijf achter healingsessies Eersel

De Hongaarse man van 31 die overleed nadat hij een healingsessie in Eersel bijwoonde, had volgens de organisatie achter de sessies niet het verboden middel Ayahuasca gebruikt. Dat meldt het Eindhovens Dagblad op basis van een verklaring van Inner Mastery International, dat de bijeenkomst organiseerde. Volgens de woordvoerder gebruikte hij het hallucinerende middel Iboga en zou hij later zelfmoord hebben gepleegd.

De politie viel woensdag binnen bij het pand aan de Nieuwstraat, tijdens een nieuwe sessie in de woning. Bij de actie werden vier verdachten opgepakt. Dit zijn allemaal buitenlanders die betrokken zijn bij de organisatie. In het huis vonden vaker healingsessies met verboden middelen plaats.

De 31-jarige Hongaarse man werd enkele weken geleden dood aangetroffen. Kort voor zijn dood had hij meegedaan aan een healingsessie in het huis in Eersel. De politie gaat ervan uit dat hij Ayahuasca had gebruikt. Daarom wordt een verband tussen de dood van de Hongaar en de healingsessie vermoed. Ayahuasca bevat dimethyltryptamine (DMT) en dat staat op de verboden drugslijst en wordt gezien als een harddrug.

Tegen de krant zegt een woordvoerder van Inner Mastery International: "We hebben hem nog proberen tegen te houden, omdat we niet willen dat mensen midden in de nacht vertrekken. Later hebben we contact gehad met zijn vriendin en begrepen we dat hij toen naar het ziekenhuis is gegaan. Daar zou hij weer zijn vertrokken ten bleek dat hij fysiek helemaal in orde was. Een dag later zou hij weer naar het ziekenhuis zijn gegaan, maar konden ze opnieuw niks vinden. Later die dag zou hij zelfmoord hebben gepleegd.”

