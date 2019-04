Huis in Eersel blijkt internationaal trefpunt voor omstreden healingsessies

Inner Mastery International BV, dat is de naam waarmee de Eerselse organisatie ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Op de volledig Engelstalige site staan diverse evenementen gepland met namen als 'Integrative inner evolution retreat' en 'The European School of Ayahuasca'.

Zes uur durende sessies

De healingsessie die woensdag ruw verstoord werd door een inval van de politie was onderdeel van een vierdaags evenement dat nog tot en met zondag zou duren. De groepssessie waarbij Ayahuasca gebruikt wordt kan wel tot zes en een half uur duren, zo staat in de agenda vermeld.

Naast de sessie met het verboden middel Ayahuasca stonden ook rust- en individuele sessies op het programma. Kosten: €800 voor vier dagen.

Pad likken

Een van de opties bij het meest recente evenement was 'Bufo Alvarius', dit slaat op de Coloradopad, waar je aan kunt likken om in een roes te komen. Ook aan mensen die geïnteresseerd zijn in 'Yopo' wordt gedacht. Yopo staat voor een bewustzijnsverruimende plant waardoor de gebruiker in een korte, intense trip kan raken.

Er zouden deskundigen aanwezig zijn om advies te geven hoe al deze middelen te combineren: 'Consult with our expert advisors on the most suitable combination for you.'

Twintig landen

De website van Inner Mastery International, dat claimt geen verboden middelen te gebruiken, meldt verder dat er 300 evenementen per jaar georganiseerd worden in meer dan twintig landen. Een blik op de agenda leert dat er zo'n drie evenementen per maand in Eindhoven gehouden worden. Waarschijnlijk gaat dit om de locatie in Eersel, de woning aan de Nieuwstraat is ook te zien in een filmpje van de organisatie:



Emmer op schoot

Op de beelden is te zien hoe er diverse middelen worden gebruikers, bezoekers dansen uitbundig of zitten met een emmer op schoot voor zich uit te staren. Een van de bijwerkingen van Ayahuasca is veelvuldig overgeven.

Meerdere bezoekers zeggen in het filmpje zich herboren te voelen na de sessies.