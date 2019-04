Michael van Gerwen gaat verjaardag niet vieren: 'Zometeen meteen weer door naar het vliegveld'

Een gelijkspel in de Premier League tegen James Wade is geen reden voor Michael van Gerwen om zijn eigen verjaardag te vieren. De darter uit Vlijmen werd vandaag dertig jaar, maar tijd om het eens goed te vieren heeft Van Gerwen niet.

"Ik ga zo meteen door naar het vliegveld, even naar huis en dan morgen weer door naar Duitsland voor het volgende toernooi", doelt Van Gerwen op de German Darts Open die voor komend weekend op de planning staat.

Van Gerwen over koppositie in de Premier League: "Verschil met Cross is nu één punt, maar mijn legsaldo is vele malen beter waardoor het eigenlijk twee is."

Op de vraag of darts dan op dit soort momenten niet een beetje saai is, antwoordt Van Gerwen bevestigend. "Dat is soms wel, ja. Maar ik ga er echt niet over klagen hoor. Het is zoals het is en nu wil ik gewoon weer komend weekend goed presteren en me daarna weer voorbereiden op de volgende Premier League-wedstrijd."

Van Gerwen kon donderdagavond op zijn verjaardag afstand nemen van Rob Cross in het klassement van de Premier League, maar tegenstander James Wade was niet bereid om 'Mighty Mike' een cadeautje te geven. Beide heren gooide een zeer goede wedstrijd, met gemiddeldes van bijna 105 punten per drie pijlen.

'Stom van me'

"Het was een goede wedstrijd en Wade heeft me op bepaalde momenten pijn gedaan", zegt Van Gerwen voor de camera's van RTL7. "Maar ik moet ook kritisch zijn op mezelf. Ik breek hem in de eerste leg en daarna moet ik gewoon mijn eigen leg houden. Dat doe ik dus niet en dat is gewoon stom van me."

De wedstrijd tussen beide heren ging telkens gelijk op en eindigde ook meer dan terecht in een gelijkspel (7-7). Van Gerwen gaf aan dat hij moeite had met het spel van zijn Engelse opponent. "Het is lastig om tegen hem te spelen omdat hij weinig emotie toont. Op dit soort momenten is hij echt een machine", doelt Van Gerwen op de bijnaam (The Machine) van Wade.

Ondanks het gelijke spel blijft Van Gerwen aan kop in de Premier League en daar is de nummer één darter van de wereld maar wat blij mee. "Ik heb er hard voor moeten vechten om toch een punt eruit te slepen en daar ben ik uiteindelijk blij mee. Het verschil met Cross is nu één punt, maar mijn legsaldo is vele malen beter waardoor het eigenlijk twee is."