Chinezen willen DAF en busdivisie VDL overnemen

Een grote Chinese projectontwikkelaar heeft plannen om DAF en de busdivisie van VDL over te nemen. Het bedrijf zou zich volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg gemeld hebben bij de fabrikanten, die hun hoofdkantoor in Eindhoven hebben.

De Chinezen zouden volgens ingewijden ambities hebben op het gebied van elektrisch rijden. VDL en DAF hebben hier uitgebreide kennis en ervaring in opgebouwd de afgelopen jaren. VDL bouwde onder meer een groot deel van de elektrische bussen van Qbuzz.

Geen deal

Het is niet bekend of VDL en DAF, dat onderdeel is van het grotere Amerikaanse concern Paccar, interesse hebben in een verkoop. Een deal zou in ieder geval zeker nog niet rond zijn.