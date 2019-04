Dubbele onderscheiding in Kaatsheuvel: echtpaar Cor en Cis krijgen lintje voor werk voor de kerk

Cor en Cis waren blij verrast en zichtbaar geëmotioneerd toen ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding is voor echtpaar Cor en Cis een enorme verrassing.

Dubbel feest in Kaatsheuvel op de dag van de lintjesregen. Echtpaar Cor (78) en Cis (73) Kemmeren werden vrijdag allebei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. “Ik wist allemaal niet wat er gebeurde. Familie, vrienden, alles stond er om ons te feliciteren”, zegt Cis geëmotioneerd.

Het echtpaar werd met een smoes naar de kerk in Kaatsheuvel gelokt. “Toen we aankwamen bij de kerk, stond het zo vol met auto’s, dat ik dacht dat er een begrafenis gaande was”, vertelt Cor. “Toen ik de deur open deed, zag ik zo veel bekenden. Ik stortte helemaal in.”

Cor en Cis zijn vanaf 1997 vrijwilliger bij de H.H. Martelaren van Gorkemkerk. Ze verlenen allerlei hand- en spandiensten voor de pastorie. In hun vertrouwde omgeving benoemde burgemeester Hanne van Aart de twee tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twee onderscheidingen

De kerk zat vol met zo'n veertig mensen die de twee kwamen feliciteren. Eerst kreeg Cor van burgemeester Van Aart zijn onderscheiding. Cis wist toen nog niet dat ook zij een lintje kreeg. Terwijl Cor zijn lintje opgespeld kreeg, mocht de trotse Cis de bloemen van haar man vasthouden. "Maar we zijn nog niet klaar", zei Van Aart toen. "Wat deze ochtend namelijk extra speciaal maakt, is dat ook Cis een onderscheiding krijgt." Beiden kregen door de verrassing tranen in hun ogen:

‘Dubbele onderscheiding bijzonder’

“Een dubbele onderscheiding komt niet zo vaak voor. Dit is dus heel bijzonder”, vertelt burgemeester Van Aart. “Maar allebei zijn ze terecht onderscheiden. Ik vind het een grote eer om ze te mogen benoemen.”

Van Aart legt uit dat het vrijwilligerswerk van Cis extra speciaal is. “Vrijwilligerstaken zijn meestal leuke dingen om te doen. Maar een van de vrijwilligerstaken van Cis is rouwbegeleider. Dat zijn geen taken waar mensen om staan te trappelen.”