Brabant reikt meeste lintjes uit: 536 mensen ontvangen onderscheiding [KAARTJE]

Tilburg is koploper met 25 koninklijke onderscheidingen, Moerdijk is met 22 een goede tweede en Boxmeer met 21 een opvallende stijger. De afgelopen jaren werden in die Oost-Brabantse gemeente ‘slechts’ acht lintjes uitgereikt.

Slechts één lintje in Mill en Sint Hubert

Het kan nog minder: in de gemeente Mill en Sint Hubert werd slechts één persoon gedecoreerd, maar wel iemand die in een kleine gemeenschap als Sint Hubert op handen wordt gedragen. Deze Ed Derks is ‘de’ man achter gemeenschapshuis De Jachthoorn en hij is initiatiefnemer en voorzitter van de plaatselijke zorgcoöperatie.

Derks is één van de honderden provinciegenoten, die zich vanaf deze vrijdag Lid in de Oranje-Nassau mogen noemen. De koning heeft het behaagd om enkele andere Brabanders een nog hogere waardering te geven voor hun vaak onbaatzuchtige inzet voor de maatschappij. Een drietal werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Drijvende krachten onderscheiden

Liefst 35 inwoners van Brabant zijn ‘tot ridder’ geslagen. Onder hen Dursun Can uit Tilburg en Max Maselaman uit Cuijk. Beiden worden gezien als drijvende kracht in de Turkse, respectievelijk Molukse gemeenschap.

Een ridderlijke erkenning was er ook voor de Helmondse ex-wethouder Frans Stienen, damicoon Frank Teer uit Heesch, oud-PSV-directeur Tiny Sanders en de uit Tilburg afkomstige Toon van Helfteren, van wie pas bekend werd dat de basketbalbond niet met hem verder wil als bondscoach.

Drs Menzo Westerouen van Meeteren uit Vught werd eveneens Ridder. Tijdens en na de ziekte en dood van Sylvia Millecam trok hij ten strijde tegen kwakzalvers.

'Verbinding hoog in het vaandel'

‘Een onmisbare duizendpoot’, zo werden bijna alle ‘feestvarkens’ genoemd. Vooral de mensen die Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn geworden, omdat ze, zoals één van de burgemeesters dat uitdrukte, ‘verbinding hoog in het vaandel’ hebben staan. En die het niet om de bekendheid te doen is, maar die wel wereldberoemd zijn binnen hun vereniging. Dat geldt voor mensen, die molshopen verwijderen tot vrijwilligers, die zelfs op hoge leeftijd nog barmedewerker zijn. Of die actief zijn voor de meest uiteenlopende organisaties in sectoren als cultuur, historie, natuur en sport.

De vader van politicus Paul Smeulders van GroenLinks en Stijn Smeulders van PvdA werd ook verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Vader Eric heeft 47 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij handboogclub Houts Welvaren.

Hans Verharen was ook een van de gelukkigen die vrijdagochtend een lintje heeft ontvangen. In september was Verharen gestopt met zijn vrijwilligerswerk bij de brandweerkazerne in Dongen. Daar was hij sinds 1985 actief.

Verharen was vrijdagochtend compleet verrast toen ineens een brandweerwagen voor zijn deur stond. “Ik kom net uit de nachtdienst, dus ik dacht te kunnen gaan slapen.” In plaats daarvan mocht hij plaatsnemen in de brandweerwagen waarmee ze naar de kazerne reden. Daar werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Meer vrouwen in Moerdijk en Gemert-Bakel

Landelijk is een derde van de gedecoreerden vrouw. In Brabant zal het niet veel anders zijn, waarbij Moerdijk en Gemert-Bakel met meer vrouwelijke dan mannelijke decorandi uitschieters zijn.

Qua leeftijd gaat het alle kanten op, waarbij, voor zover bekend, de jongsten in Tilburg (32 jaar) en Eindhoven (36) wonen. De alleroudste inwoner van Brabant die deze druilerige dag in het zonnetje is gezet, was Piet van Oorschot uit Schijndel: 91 jaar.

In 2008 werden de meeste lintjes uitgereikt: bijna zevenhonderd inwoners van Noord-Brabant kregen toen een Koninklijke Onderscheiding.